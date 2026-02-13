"Era un ser muy cariñoso": Pancha Merino da un emotivo último adiós a su fallecido hermano

13 feb. 2026 - 12:20 hrs.

Pancha Merino sufrió la lamentable muerte de su hermano Mario Ernesto Merino, de 67 años, el pasado martes a raíz de un agresivo cáncer de estómago.

La panelista de espectáculos realizó una publicación en Instagram donde dio a conocer el fallecimiento de su hermano y escribió: "Quiero que sepas que, más allá de cualquier distancia, circunstancia o camino que hoy nos toque recorrer, siempre serás mi hermano".

Sin embargo, durante las últimas horas concedió una entrevista al diario Las Últimas Noticias donde profundizó un poco más de la relación que tenía con su hermano y cómo afronta la muerte de su ser querido.

Pancha Merino despide a su hermano

Ella y Mario Ernesto eran hermanastros por parte de su padre. Sin embargo, eso nunca los distanció, al contrario, los mantuvo mucho más unidos y lograron formar un lazo único.

"Era un ser muy cariñoso, un excelente fotógrafo, muy querido por sus amigos. Su trabajo lo llevó a viajar y construir una red amplia de afectos, dentro y fuera de Chile", expresó Pancha, y agregó que la detección del cáncer fue hace un año, pero avanzó muy rápido.

"El último año se fue complicando. Su cuerpo estaba cansado", afirmó la panelista de farándula, quien ahora ve la muerte de su hermano desde un punto más cercano al budismo.

Y es así como declaró que "tengo pena, pero para mí la muerte es un cambio bonito. Triste, sí, porque uno no los ve nunca más, pero creo que cuando el alma no resiste el cuerpo, es mejor irse".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisca (@panchamerino1)

