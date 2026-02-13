¿Qué hacen yacarés en Iquique? Registran llamativa presencia de reptiles en playa Cavancha

13 feb. 2026 - 10:15 hrs.

A través de redes sociales, se viralizó un video que muestra la inusual presencia de un reptil, más precisamente de un yacaré, en la playa Cavancha de Iquique.

El registro generó impacto en los usuarios, particularmente porque estos animales no habitan naturalmente en Chile. Esta especie de caimán es endémica de las regiones subtropicales y tropicales de América del Sur, como los pantanos de la Amazonía.

¿Por qué hay yacarés en Iquique?

La presencia de este ejemplar, junto a otros dos, responde al pequeño parque que se ubica en la mencionada playa, el cual está a cargo de la Municipalidad.

Precisamente, la entidad edilicia salió a aclarar que los animales se encuentran en buenas condiciones y bajo el cuidado de autoridades competentes.

Además, afirmaron que había cinco yacarés, de los cuales dos fueron donados al Parque Metropolitano en Santiago, mientras que se evalúa la reubicación del resto de los ejemplares.

