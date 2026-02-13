Conductor quiso evitar control en Cartagena: Tenía los papeles vencidos y una citación al juzgado pendiente

13 feb. 2026 - 11:45 hrs.

En una nueva fiscalización vehicular, realizada esta vez en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso, personal de Carabineros, junto a fiscalizadores del Ministerio de Transportes, detectaron a un conductor que transitaba con toda la documentación del vehículo vencida.

Además, mantenía una boleta de citación al Juzgado de Policía local, la cual también estaba vencida.

Conductor se delató al estacionarse

El capitán Martínez, de la comisaría de Cartagena, explicó, en diálogo con Mucho Gusto, que durante los controles selectivos, uniformados "se percatan de que un vehículo, al ver la presencia de Carabineros, se estaciona acá en el lugar, motivo por el cual lo fiscalizan".

Mega

En el respectivo control, advierten que el automóvil “mantiene la totalidad de su documentación vencida y, a su vez, mantenía una boleta de citación, la cual igual se encontraba vencida".

A raíz de las múltiples infracciones de tránsito en las que incurrió el conductor, el vehículo fue retirado de circulación y llevado a un corral municipal.

