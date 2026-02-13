Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Conductor quiso evitar control en Cartagena: Tenía los papeles vencidos y una citación al juzgado pendiente

  • Por Sebastián Paillafil

En una nueva fiscalización vehicular, realizada esta vez en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso, personal de Carabineros, junto a fiscalizadores del Ministerio de Transportes, detectaron a un conductor que transitaba con toda la documentación del vehículo vencida.

Además, mantenía una boleta de citación al Juzgado de Policía local, la cual también estaba vencida.

Lo más visto de Mucho Gusto

Conductor se delató al estacionarse

El capitán Martínez, de la comisaría de Cartagena, explicó, en diálogo con Mucho Gusto, que durante los controles selectivos, uniformados "se percatan de que un vehículo, al ver la presencia de Carabineros, se estaciona acá en el lugar, motivo por el cual lo fiscalizan".

Mega

En el respectivo control, advierten que el automóvil “mantiene la totalidad de su documentación vencida y, a su vez, mantenía una boleta de citación, la cual igual se encontraba vencida".

Ir a la siguiente nota

A raíz de las múltiples infracciones de tránsito en las que incurrió el conductor, el vehículo fue retirado de circulación y llevado a un corral municipal.

Todo sobre Mucho gusto

Leer más de

Minuto a minuto