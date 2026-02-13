Hasta 37 °C en sectores de la Región Metropolitana: A esta hora será el peak de calor este viernes

13 feb. 2026 - 09:43 hrs.

La presente semana se ha caracterizado por las altas temperaturas en la zona centro del país, particularmente en la Región Metropolitana. Este viernes, en el que se celebra el Día del Soltero y de los Amantes, la tónica no será distinta.

En concreto, esta jornada tendremos la tarde más cálida, al punto que los termómetros pueden llegar a los 37 °C en la capital.

¿A qué hora será el peak de temperaturas este viernes?

Así lo anticipó en Mucho Gusto el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, indicando que la máxima oscilará entre los 33 °C y 34 °C en el centro del Gran Santiago.

Mega

No obstante, habrá sectores de la región, como en la provincia de Melipilla, donde los termómetros llegarán a los 37 °C, consolidándose así el intenso calor.

Sepúlveda detalló que el peak de temperaturas se marcará alrededor de las 16:00-16:30 horas, aunque "ya desde la 1 de la tarde hasta las 19 horas, estaremos sobre 30 grados, entonces son seis a siete horas sobre 30 grados".

