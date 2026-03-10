"Me has hecho un papá tan feliz": Luis Jara dedica emotivo mensaje a su hijo en su cumpleaños 18

10 mar. 2026 - 17:50 hrs.

El cantante nacional Luis Jara utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje a su hijo menor, Cristóbal, quien cumplió 18 años.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "Un golpe de suerte" quiso celebrar un año más del más pequeño de la familia, quien es antecedido por sus hermanos Luis y Felipe.

El emotivo mensaje de Luis Jara a su hijo en su cumpleaños

Jara decidió subir un carrusel de fotografías, donde evidenció el crecimiento del joven, que en 2025 terminó con sus estudios de enseñanza media.

"Me has hecho un papá tan feliz. Estoy feliz de poder verte crecer y que hoy cumplas tu mayoría de edad. Haz un tránsito digno de niño a adolescente, ahora a un hombre grande. Estoy orgulloso de cada paso que das para crecer", partió escribiendo el artista.

El exanimador de Mucho Gusto destacó las cualidades de Cristóbal, asegurado que "te admiro y estoy orgulloso de ti".

"Haz tu mejor versión, encuentra tu propio camino y cuenta conmigo para siempre. Te amo y muy feliz cumpleaños, hijo mío", agregó.

