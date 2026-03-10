"Déjense llevar...": Américo se llena de elogios de seguidoras tras compartir postal con una reflexión

10 mar. 2026 - 15:30 hrs.

Después de su polémico quiebre con Yamila Reyna y la denuncia de la humorista en su contra por violencia, Américo está enfocado en su música.

El "Rey de la Cumbia" está trabajando con el compositor Luis Vega para lanzar un nuevo disco que va a ser su "comunicado oficial" sobre el conflicto con la actriz argentina, según dijo en un post de Instagram.

La reflexión de Américo sobre vivir el ahora

Luego de emocionar a sus admiradores con su nuevo proyecto, Américo apareció de nuevo en sus redes sociales para reflexionar sobre su proceso de "reencuentro" consigo mismo.

"Aquí voy de nuevo por un día más de trabajo y de encontrarme, poco a poco, día a día. Estaba pensando y pensando en qué más escribir, y la verdad es que no lo sé; y entiendo que está bueno no saber, no buscar, y quedarse solo en el momento preciso en el que vives.... y solo sentir", expresó.

"Así que les dejo esta canción que me encanta para que la vayan a buscar, y la escuchen completa. Déjense llevar... mañana no sabemos. Ya me llegaron algunas ideas para nuevas canciones", concluyó.

Aunque no mencionó el título del tema, publicó una historia con la misma imagen de su post, donde se le ve sentado en el piso, al lado de una cama en una habitación. En el fondo se escucha su canción "Otra noche sin ti".

La fotografía provocó los elogios de sus seguidoras, quienes llenaron de emojis de corazones y fuego la caja de comentarios.

"¡Américo lindo!"; "Eres genial, cada día mas guapetón"; "Estás como quieres"; "Eres un gran cantante y estás muy regio"; "Pero Américo, qué guapo"; "Mi ídolo, te ves hermoso", dijeron.

