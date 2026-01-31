"Una verdadera diva chilena": El aplaudido vestido de transparencias y pedrería de Ignacia Michelson

31 en. 2026 - 21:00 hrs.

Ignacia Michelson volvió a sorprender a sus seguidores con su estilo audaz y maximalista. En su Instagram, compartió una serie de fotos en las que luce un espectacular vestido de diseñador que reafirma su posición como ícono de la moda.

"El tiempo es el mejor juez, escribió en la publicación que ya supera los 6 mil likes y acumula varios comentarios de fans que celebran su look de "diosa" dorada.

Ignacia Michelson y su vestido de diva dorada

En las imágenes, Michelson deslumbra con un vestido del diseñador Lennin Villarroel. El modelo tiene una larga falda corte sirena de transparencias, adornada con pedrería y lentejuelas dispuestas en varios patrones.

Instagram @lamichelson11

La parte superior está compuesta por un top de pedrería de cuello halter que deja al descubierto sus hombros y gran parte de su abdomen y espalda, una apuesta sensual que resalta su figura al máximo.

Para que el vestido brillara con luz propia, Ignacia apostó por un look sin accesorios, dejando que la textura y el brillo del diseño hablasen por sí solos.

El efecto fue el deseado, pues Ignacia recibió varios elogios sobre su look: "Reina, bella oficial", "Hermosa", "Desde siempre un referente de belleza y talento en Chile, una verdadera diva chilena", "Me encanta tu belleza tan natural", "Diosa", entre otros.

