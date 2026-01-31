Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Una verdadera diva chilena": El aplaudido vestido de transparencias y pedrería de Ignacia Michelson

  • Por Roselín Acosta
'Una verdadera diva chilena': El aplaudido vestido de transparencias y pedrería de Ignacia Michelson Instagram @lamichelson11

Ignacia Michelson volvió a sorprender a sus seguidores con su estilo audaz y maximalista. En su Instagram, compartió una serie de fotos en las que luce un espectacular vestido de diseñador que reafirma su posición como ícono de la moda. 

"El tiempo es el mejor juez, escribió en la publicación que ya supera los 6 mil likes y acumula varios comentarios de fans que celebran su look de "diosa" dorada.

Lo más visto de Entretenimiento

Ignacia Michelson y su vestido de diva dorada

En las imágenes, Michelson deslumbra con un vestido del diseñador Lennin Villarroel. El modelo tiene una larga falda corte sirena de transparencias, adornada con pedrería y lentejuelas dispuestas en varios patrones.

Instagram @lamichelson11

La parte superior está compuesta por un top de pedrería de cuello halter que deja al descubierto sus hombros y gran parte de su abdomen y espalda, una apuesta sensual que resalta su figura al máximo. 

Para que el vestido brillara con luz propia, Ignacia apostó por un look sin accesorios, dejando que la textura y el brillo del diseño hablasen por sí solos.

Ir a la siguiente nota

El efecto fue el deseado, pues Ignacia recibió varios elogios sobre su look: "Reina, bella oficial", "Hermosa", "Desde siempre un referente de belleza y talento en Chile, una verdadera diva chilena", "Me encanta tu belleza tan natural", "Diosa", entre otros.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LaMichelson11 (@lamichelson11)

Todo sobre Ignacia Michelson

Leer más de

Minuto a minuto