Melena estilo "Rapunzel": Lisandra Silva comparte el tutorial de sus ondas ligeras y perfectas

  • Por Roselín Acosta
Melena estilo 'Rapunzel': Lisandra Silva comparte el tutorial de sus ondas ligeras y perfectas Instagram @lisandrasilva

Uno de los aspectos más característicos del estilon de Lisandra Silva es su larga melena ondulada, siempre impecable y con un brillo que roba miradas en cada una de sus salidas públicas. 

A través de un video en su cuenta Instagram, la modelo compartió un tutorial con el paso a paso para lograr esas perfectas ondas al agua, al estilo "Rapunzel"

Tutorial de las ondas "Rapunzel" de Lisandra Silva

Luego de lavarse el pelo adecuadamente, con champú y acondicionador, Lisandra Silva se aplica un protector térmico con efecto antifrizz sobre el cabello húmedo y lo peina con cuidado para distribuir bien todo el producto. 

Instagram @lisandrasilva

Con un secador de cabello, elimina todo rastro de agua en su melena y la dejó lisa. Este paso ayuda a que la rizadora defina mucho mejor las ondas y que estas sean más duraderas.

"Una vez que esté sequito el cabello, vamos a comenzar con las ondas. A mí me gusta hacer ondas al agua muy ligeras", resaltó en su video. "El twist acá es hacer una onda hacia un lado y luego una onda hacia el otro lado y así te va a quedar supernatural", agregó. 

Para finalizar su look, aplica fijador en spray y un brillo para cabello en spray, el cual le dio un toque como "sacado de un cuento de hadas" a su pelo. "¡Ustedes lo pidieron! Tutorial Rapunzel en Tulum ", escribió al publicar su video. 

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LISANDRA SILVA (@lisandrasilva)

