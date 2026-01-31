Melena estilo "Rapunzel": Lisandra Silva comparte el tutorial de sus ondas ligeras y perfectas

31 en. 2026 - 20:00 hrs.

Uno de los aspectos más característicos del estilon de Lisandra Silva es su larga melena ondulada, siempre impecable y con un brillo que roba miradas en cada una de sus salidas públicas.

A través de un video en su cuenta Instagram, la modelo compartió un tutorial con el paso a paso para lograr esas perfectas ondas al agua, al estilo "Rapunzel".

Tutorial de las ondas "Rapunzel" de Lisandra Silva

Luego de lavarse el pelo adecuadamente, con champú y acondicionador, Lisandra Silva se aplica un protector térmico con efecto antifrizz sobre el cabello húmedo y lo peina con cuidado para distribuir bien todo el producto.

Instagram @lisandrasilva

Con un secador de cabello, elimina todo rastro de agua en su melena y la dejó lisa. Este paso ayuda a que la rizadora defina mucho mejor las ondas y que estas sean más duraderas.

"Una vez que esté sequito el cabello, vamos a comenzar con las ondas. A mí me gusta hacer ondas al agua muy ligeras", resaltó en su video. "El twist acá es hacer una onda hacia un lado y luego una onda hacia el otro lado y así te va a quedar supernatural", agregó.

Para finalizar su look, aplica fijador en spray y un brillo para cabello en spray, el cual le dio un toque como "sacado de un cuento de hadas" a su pelo. "¡Ustedes lo pidieron! Tutorial Rapunzel en Tulum ", escribió al publicar su video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LISANDRA SILVA (@lisandrasilva)

Todo sobre Lisandra Silva