Cristián Sánchez emociona con saludo cumpleañero a su padre: Fue elogiado por Diana Bolocco

02 feb. 2026 - 15:10 hrs.

El domingo 1 de febrero, Cristián Sánchez ocupó sus redes sociales para celebrar un año más del nacimiento de su padre, Jaime Sánchez.

Precisamente, el animador de televisión, que es pareja de Diana Bolocco, quien sufrió la lamentable muerte de su madre hace unas semanas, aprovechó sus plataformas para festejar el cumpleaños de su padre.

Cristián Sánchez festeja a su padre

"¡Feliz cumple, Hush! Eres mi papá, pero también eres mi guía, mi referente, mi profesor, mi amigo, el espejo donde me reflejo", partió diciendo Sánchez.

En esa misma línea, Cristián afirmó que "eres el que goza con la naturaleza, el que disfruta las cosas simples; eres el marido que idolatro; eres el tipo de papá que intento ser".

"Espero ir por buen camino y no morir en el intento. Te quiero mucho", cerró el presentador, dejando un carrusel de fotografías con su padre.

Fue así como la misma Diana Bolocco hizo presencia en los comentarios y aseguró que Jaime es "el mejor suegro del mundo. Lo amo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristia?n Sa?nchez / periodista (@crissancheztv)

Instagram

Todo sobre Celebridades chilenas