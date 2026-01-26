Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Me criaste sin maldad, sin rencor": La emotiva publicación de Diana Bolocco recordando a su fallecida madre

  • Por Matías Rivera
'Me criaste sin maldad, sin rencor': La emotiva publicación de Diana Bolocco recordando a su fallecida madre Instagram

La muerte de Rose Marie Fonck afectó de gran forma a sus hijas Cecilia y Diana Bolocco, siendo esta última quien ha dado grandes demostraciones de afecto por su progenitora a través de redes sociales, espacio del que desapareció por algunos días para desconectarse. 

Y es que hace solo unos días reapareció en historias de Instagram para agradecer por las enormes muestras de cariño que ha recibido durante este difícil momento para ella y su familia. 

Lo más visto de Entretenimiento

Sin embargo, ahora, Diana escribió un extenso posteo donde habló sobre su madre y la persona que para ella fue un ejemplo en vida. 

Diana Bolocco recuerda a su madre

"Mamita linda, siempre fuiste tan única, tan especial. Tan diferente a las otras mamás, le hablabas a las plantas, te gustaba la medicina alternativa y me decías que no fuera al colegio cuando hacía mucho frío. Siempre fuiste tremendamente práctica. Si uno te decía 'mamá, me duele cuando me toco el hombro, tú me decías: no te toques el hombro pues'. Claro, porque tú nunca te quejaste, nunca. Siempre estabas bien, incluso en tus últimos días", partió diciendo Bolocco. 

Ir a la siguiente nota

En esa línea, agregó que "fuiste de mensajes simples pero tremendamente profundos. Me criaste sin maldad, sin rencor, sin prejuiciosQuisiste a todo el mundo. A tus nietos los amaste con devoción. A tus yernos y tu nuera los trataste como hijos y siempre estuviste ahí para nosotros, al pie del cañón. Muchas veces en silencio, sin decir nada y, lo más importante, sin juzgar. No juzgaste nunca a nadie, mamá. Jamás, en mis 48 años, te escuché hablar mal de alguien". 

"Fuiste muy sencilla. Nunca te importaron las cosas materiales. Estabas cómoda en el segundo plano y nunca quisiste ser el centro de atención. Dejabas que el resto brillara", recalcó. 

Asimismo, cerró su mensaje con un emotivo párrafo donde destacó su gran amor por ella: "Nos diste una clase de vida magistral y fuiste mamá hasta el final. Durante mucho tiempo busqué en qué nos diferenciábamos... y hoy mamita querida, lo único que quisiera es parecerme un poco más a ti. Y créeme que daría cualquier cosa por volver a escucharte hablar con las plantas una vez más, pero sé que al fin estás descansado y abrazando a Rodrigo. Vuela alto, mamita. Te amo con todo mi corazón".

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Diana Bolocco (@dianaboloccof)

Todo sobre Celebridades chilenas

Leer más de

Minuto a minuto