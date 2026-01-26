"Me criaste sin maldad, sin rencor": La emotiva publicación de Diana Bolocco recordando a su fallecida madre

26 en. 2026 - 12:20 hrs.

La muerte de Rose Marie Fonck afectó de gran forma a sus hijas Cecilia y Diana Bolocco, siendo esta última quien ha dado grandes demostraciones de afecto por su progenitora a través de redes sociales, espacio del que desapareció por algunos días para desconectarse.

Y es que hace solo unos días reapareció en historias de Instagram para agradecer por las enormes muestras de cariño que ha recibido durante este difícil momento para ella y su familia.

Sin embargo, ahora, Diana escribió un extenso posteo donde habló sobre su madre y la persona que para ella fue un ejemplo en vida.

Diana Bolocco recuerda a su madre

"Mamita linda, siempre fuiste tan única, tan especial. Tan diferente a las otras mamás, le hablabas a las plantas, te gustaba la medicina alternativa y me decías que no fuera al colegio cuando hacía mucho frío. Siempre fuiste tremendamente práctica. Si uno te decía 'mamá, me duele cuando me toco el hombro, tú me decías: no te toques el hombro pues'. Claro, porque tú nunca te quejaste, nunca. Siempre estabas bien, incluso en tus últimos días", partió diciendo Bolocco.

En esa línea, agregó que "fuiste de mensajes simples pero tremendamente profundos. Me criaste sin maldad, sin rencor, sin prejuicios. Quisiste a todo el mundo. A tus nietos los amaste con devoción. A tus yernos y tu nuera los trataste como hijos y siempre estuviste ahí para nosotros, al pie del cañón. Muchas veces en silencio, sin decir nada y, lo más importante, sin juzgar. No juzgaste nunca a nadie, mamá. Jamás, en mis 48 años, te escuché hablar mal de alguien".

"Fuiste muy sencilla. Nunca te importaron las cosas materiales. Estabas cómoda en el segundo plano y nunca quisiste ser el centro de atención. Dejabas que el resto brillara", recalcó.

Asimismo, cerró su mensaje con un emotivo párrafo donde destacó su gran amor por ella: "Nos diste una clase de vida magistral y fuiste mamá hasta el final. Durante mucho tiempo busqué en qué nos diferenciábamos... y hoy mamita querida, lo único que quisiera es parecerme un poco más a ti. Y créeme que daría cualquier cosa por volver a escucharte hablar con las plantas una vez más, pero sé que al fin estás descansado y abrazando a Rodrigo. Vuela alto, mamita. Te amo con todo mi corazón".

