"Mi ex rehizo su vida en pareja hace mucho": Álvaro Ballero explica por qué decidió iniciar una nueva relación

Álvaro Ballero ha estado en el ojo del huracán durante las últimas horas, luego que surgieran rumores de que estaba iniciando una nueva relación, lo que desató críticas contra su discurso, ya que varias veces aseguró que pasaría mucho tiempo hasta estar con alguien más luego del fin de su matrimonio.

Y es que Ludmila Ksenofontova, esposa durante más de 17 años de Ballero, decidió terminar su vínculo hace unos meses, lo que dejó al ex chico reality en el piso y con una gran tristeza.

Por lo mismo, muchos encontraron que su discurso era "doble cara", recibiendo bastante críticas en redes sociales. Sin embargo, Ballero decidió hablar de esta situación y justificar su actuar.

La razón de Álvaro Ballero para rehacer su vida amorosa

Precisamente, en su última fotografía en su cuenta de Instagram, una seguidora comentó: "¿Qué duelo? Llanto de cocodrilo... se sacó fotos con una mina nueva que tiene depa propio... Clásico chileno".

Ante este ataque gratuito, Ballero contestó con su versión de los hechos y declaró que "primero; qué es eso de llamar a una mujer 'una mina', por favor, respeto, más cuando es tu propio género. Segundo, me impresiona cómo hablan del 'duelo', que no puedo estar solo, etc.".

"Mi ex rehizo su vida en pareja hace mucho, no sé exactamente, pero meses, yo sólo me enteré hace un par de semanas, eso me permitió dar vuelta la página y permitirme volver a intentar sonreír y ser feliz, para mis hijos y por mí. No veo el problema en eso. Saludos".

Asimismo, en sus historias de Instagram recalcó que sí saludó a Ludmila por su cumpleaños este 25 de enero, ya que aunque estén separados, sigue siendo la madre de sus hijos y ese cariño no se lo quitará nadie.

