Álvaro Ballero cumple un mes sin beber alcohol y deja potente reflexión: "Me siento más lúcido, más despierto"

01 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Álvaro Ballero lleva varios meses viviendo en medio de la polémica tras su mediática separación de Ludmila Ksenofontova.

Las últimas semanas han sido problemáticas, ya que Álvaro fue visto con otra mujer y al intentar justificar estar rehaciendo su vida, pasó a llevar la vida privada de su expareja, lo que causó otro conflicto para el ex chico reality.

De todas formas, Ballero parece haber dado vuelta esta página en solo unos días y este sábado subió una historia de Instagram dando a conocer un importante logro en medio de todo el revuelo.

Álvaro Ballero comparte logro

A través de Instagram, la recordada figura del espectáculo nacional subió una historia donde daba a conocer que llevaba un mes sin beber alcohol.

"Hoy cumplo un mes sin tomar alcohol, los primeros días fueron difíciles, después me ayudaba con cervezas sin alcohol", expresó Ballero.

En esa línea, Álvaro escribió que "luego dejé hasta eso, ahí sentí como que había un antes y un después, me siento más lúcido, más despierto y conectado. Había llegado a tomar para 'apagar' la cabeza, solo, ni siquiera era social".

"El desafío era un mes, pero ahora seguiré por el segundo, espero seguir así, estoy contento, ha sido un bonito desafío", cerró Ballero.

Instagram

Todo sobre Álvaro Ballero