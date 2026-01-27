"Cada uno puede rehacer su vida": Ludmila Ksenofontova reacciona a supuesta nueva conquista de Álvaro Ballero

27 en. 2026 - 08:30 hrs.

Ludmila Ksenofontova rompió el silencio y reaccionó de manera tajante a la supuesta nueva conquista de Álvaro Ballero, luego de ser visto con una mujer.

La situación emergió durante el fin de semana, cuando la bailarina publicó un video en su cuenta de Instagram con motivo de la celebración de su cumpleaños.

Ballero rehace su vida amorosa

Como era de esperarse, los usuarios la felicitaron por su nueva vuelta al sol, pero también le comentaron lo compartido por el portal Infama, donde el exchico reality aparece con quien sería su nueva conquista.

Dicha situación dejó en el ojo del huracán a Ballero, luego que, hace unas semanas, asegurara que no estaba listo para iniciar una nueva relación tras su quiebre matrimonial con Ludmila, lo que habría cambiado con el pasar de los días.

"Mi ex rehizo su vida en pareja hace mucho, no sé exactamente, pero meses, yo sólo me enteré hace un par de semanas, eso me permitió dar vuelta la página y permitirme volver a intentar sonreír y ser feliz, para mis hijos y por mí. No veo el problema en eso. Saludos", respondió Ballero a los comentarios malintencionados.

La tajante respuesta de Ludmila

Con todo esto presente, Ludmila decidió referirse públicamente a los cuestionamientos con un tajante mensaje.

"Ayer subí un reel por mi cumpleaños y es impresionante tantos comentarios innecesarios. Nosotros con Álvaro estamos separados, cada uno puede rehacer su vida", escribió.

De esta forma, la patinadora decidió aclarar que ambas partes se encuentran en una situación similar, donde ninguno está pasando a llevar al otro.

Instagram @ludaksenofontova

