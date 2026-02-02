"Siento un botellazo en la cabeza": Romina Sáez denuncia que fue víctima de golpiza en local nocturno

02 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Un nuevo polémico episodio se desarrolla en la vida de Romina Sáez, quien denunció a través de redes sociales que fue golpeada durante la noche del sábado en una disco capitalina.

Recordemos que en 2022 la modelo fue víctima de una golpiza por parte de una pareja, cuando Sáez les pidió de regreso las llaves de la casa que les estaba arrendando, siendo esta una causa que aún se encuentra en tribunales.

Romina Sáez denuncia grave golpiza en su contra

En este caso, según recopiló BioBioChile, Romina subió la denuncia a sus redes sociales, donde declaró que "llega una mujer bastante borracha y se lanza en contra de mi amiga, mi vecina".

Según el relato de Sáez, todo partió porque bailó con la pareja de la mujer que la agredió y esta fue a amenazar a su amiga: "Por qué tú estuviste con estos chicos que no sé qué, bla, bla, bla. Y en eso yo estaba en el baño. Cuando regresé ella me contó y le dije 'bueno, en realidad quien bailó con el chico del pantalón blanco era yo'. Entonces le dije: '¿Qué te dijo?'. 'Me dijo que me iba a matar'".

Fue así como al rato vio a esta mujer entre la multitud y "me acerco por detrás. La tomo del cuello. Le digo, 'hey, por qué estás amenazando a mi amiga si en realidad...', y no alcanzo a hacerle eso cuando siento un botellazo en la cabeza".

"Después de eso, yo quedé inconsciente en el suelo. Nadie se hizo cargo de la discoteca, nadie llamó a Carabineros, nadie llamó a una ambulancia, ni nada", alegó Romina, y mencionó que acudió hasta un centro asistencial para luego poner una denuncia.

Sin embargo, a las horas de subir el video lo bajó de sus plataformas, aunque las imágenes del momento se difundieron por redes sociales.

