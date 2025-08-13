Inicia juicio contra agresores de Romina Sáez: La exchica Mekano no alcanzó a declarar y terminó en urgencias

13 ag. 2025 - 13:30 hrs.

El martes 12 de agosto se dio inicio al juicio contra los exarrendatarios de Romina Sáez, quienes le propinaron una golpiza a la mujer en 2022.

Y es que fue en marzo de dicho año que la exchica Mekano fue brutalmente atacada por la pareja a la que arrendaba uno de sus departamentos, ya que estos llevaban meses sin pagar el arriendo, y cuando Sáez fue a reclamar el pago fue agredida sin contemplaciones.

A raíz de esta golpiza, Romina tuvo que someterse a varias operaciones en su rostro, el que había quedado con varias heridas y lesiones producto de los golpes.

Romina Sáez enfrenta a sus agresores en tribunales

Según consigna el diario Las Últimas Noticias, el juicio, en su primera jornada, finalizó cerca de las 14 horas, instancia en la que declararon los acusados y una de las médicas que atendieron a Sáez tras la agresión.

Por su parte, la exchica Mekano no alcanzó a testificar, y todo el nerviosismo la llevó a presentar problemas de salud, por lo que tras su paso por el juzgado tuvo que ir a la urgencia de un centro médico para ser atendida y realizarse los exámenes correspondientes.

Tras ser presentados los antecedentes, la Fiscalía pidió contra los agresores al menos 5 años de prisión efectiva en su grado máximo por lesiones graves, 300 días por amenazas e inhabilitación perpetua para cargos políticos, así como indemnizaciones de 10 millones de pesos.

