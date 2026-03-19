¿Habrá tallas por la zunga? Adelantan participación de José Antonio Neme en Detrás del Muro

19 mar. 2026 - 15:50 hrs.

Este viernes 20 de marzo se estrena un nuevo capítulo de Detrás del Muro por las pantallas de Mega. En su debut, el programa de humor se transformó en lo más visto de la jornada, por lo mismo, las expectativas son más altas que nunca.

En esta ocasión, el gran invitado será José Antonio Neme, por lo que no fue casualidad que parte del elenco del espacio visitara el estudio de Mucho Gusto para hablar de lo que vendrá.

Los integrantes de Detrás del Muro despejaron la duda sobre la dinámica de trabajo, y es que el show es de tan alto nivel que causa curiosidad cómo se prepara todo.

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Según contó Belén Mora, durante la mañana del viernes reciben el libreto que realiza el equipo creativo. Por ejemplo, "la semana pasada tenía 68 páginas, y partimos ensayando, paramos a las 7 a comer y vamos en vivo". Un vertiginoso ritmo que, aseguran, ya tener probado por los más de 10 años que lleva el grupo.

Neme el gran invitado de Detrás del Muro

Respecto a la participación de José Antonio Neme, Beto Espinoza afirmó que es un personaje interesante y que, sin duda, se tocará el acalorado video en zunga que compartió durante su viaje a Brasil.

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