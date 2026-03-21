¿Son pareja? Gabriel y Diana se verán muy cercanos en el capítulo 258 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 258 de El Jardín de Olivia, tras presentarnos un salto temporal, Diana (Nicole Espinoza) saldrá de una escuela para niños y se encontrará con Gabriel (Matías Oviedo), quien estará vestido muy elegante.
Será así como el exdetective se presentará y la terapeuta se sorprenderá por la ropa que está utilizando. Ante esto, él asegurará que se vistió así porque estaba realizando una asesoría de seguridad a unos clientes.
¿Diana y Gabriel son pareja?
Por las bromas de Diana, Gabriel afirmará que no sabía que tenía que venir siempre elegante a verla, a lo que ella afirmará que está subiendo sus estándares.Ir a la siguiente nota
Esto desatará la risa de ambos, para que luego Gabriel pase a tomar en brazos a Diana y girar juntos como una feliz pareja.