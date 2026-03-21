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¿Son pareja? Gabriel y Diana se verán muy cercanos en el capítulo 258 de El Jardín de Olivia

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 258 de El Jardín de Olivia, tras presentarnos un salto temporalDiana (Nicole Espinoza) saldrá de una escuela para niños y se encontrará con Gabriel (Matías Oviedo), quien estará vestido muy elegante. 

Será así como el exdetective se presentará y la terapeuta se sorprenderá por la ropa que está utilizando. Ante esto, él asegurará que se vistió así porque estaba realizando una asesoría de seguridad a unos clientes. 

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Diana y Gabriel
El Jardín de Olivia / MEGA

¿Diana y Gabriel son pareja?

Por las bromas de Diana, Gabriel afirmará que no sabía que tenía que venir siempre elegante a verla, a lo que ella afirmará que está subiendo sus estándares. 

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Esto desatará la risa de ambos, para que luego Gabriel pase a tomar en brazos a Diana y girar juntos como una feliz pareja.

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