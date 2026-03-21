¿Son pareja? Gabriel y Diana se verán muy cercanos en el capítulo 258 de El Jardín de Olivia

21 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 258 de El Jardín de Olivia, tras presentarnos un salto temporal, Diana (Nicole Espinoza) saldrá de una escuela para niños y se encontrará con Gabriel (Matías Oviedo), quien estará vestido muy elegante.

Será así como el exdetective se presentará y la terapeuta se sorprenderá por la ropa que está utilizando. Ante esto, él asegurará que se vistió así porque estaba realizando una asesoría de seguridad a unos clientes.

El Jardín de Olivia / MEGA

¿Diana y Gabriel son pareja?

Por las bromas de Diana, Gabriel afirmará que no sabía que tenía que venir siempre elegante a verla, a lo que ella afirmará que está subiendo sus estándares.

Esto desatará la risa de ambos, para que luego Gabriel pase a tomar en brazos a Diana y girar juntos como una feliz pareja.