Esta semana recibió un nuevo golpe: Los diversos problemas que enfrenta Max en Reunión de Superados

21 mar. 2026 - 09:40 hrs.

Max (Álvaro Espinoza) vio cómo su vida se transformó en un verdadero infierno en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

Durante esta semana, el empresario enfrentó un nuevo golpe que se sumó a la larga lista de conflictos que arrastra. A continuación, revisamos los problemas que marcan su complejo momento.

La amenaza de Javiera

Javiera (Daniela Ramírez) se cansó del constante hostigamiento psicológico por parte de Max, quien incluso utilizó a sus hijos para dañarla.

Ante esta situación, la apoderada del Thomas Campbell School amenazó a su esposo con no volver a ver a sus hijos si continuaba conspirando en su contra.

Reunión de Superados / Mega

Las peleas con Manuel

Max protagonizó reiteradas discusiones con Manuel (Mario Horton), impulsadas principalmente por los celos que lo consumían.

El punto más crítico ocurrió cuando el empresario vio al publicista salir de la casa de Javiera, lo que terminó en una violenta golpiza que dejó a ambos gravemente heridos.

Reunión de Superados / Mega

El embarazo de Fabiola

Max recibió la inesperada visita de Fabiola (Florencia Berner), quien le reveló que estaba embarazada.

En estado de shock, el empresario dudó de inmediato sobre su paternidad, exigiendo una prueba de ADN antes de asumir cualquier responsabilidad.

Reunión de Superados / Mega

¿Qué pasará con el futuro de Max? Descúbrelo en los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 22:25 horas.

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