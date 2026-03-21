Maura Rivera comparte el tierno gesto de Mark González con un animalito rescatado: "Me superó"

21 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Tanto Maura Rivera como su esposo Mark González comparten un profundo amor por los animales. Tienen dos perros y dos gatos que forman parte esencial de su familia.

En esta ocasión, Maura mostró a través de sus historias de Instagram el lado más empático del exfutbolista, quien no dudó en rescatar a una paloma que encontraron en el condominio donde viven en Miami, Estados Unidos.

Mark González y su rescate de una paloma

En un primer registro, la bailarina compartió la foto del ave y escribió: "Llamo a Mark y le digo: 'Amor, hay una paloma en la entrada del condominio, me da miedo que la atropellen, parece que no puede volar'".

Instagram @maurarivera27

Su esposo no perdió tiempo en tomar cartas en el asunto y luego se lo ve en la entrada de su casa con la paloma en brazos, más que decidido a rescatarla.

Haciendo gala del cariño que siente por los animales, González preparó un pequeño refugio para la ave, con agua y comida.

Posteriormente, Maura publicó un video donde expresó su admiración por su marido. "Mark me superó", afirmó, al contar que ahora el exdeportista no se resiste cuando ve a un animalito en apuros.

La influencer siguió actualizando lo ocurrido con la paloma, a la que llevaron a una veterinaria para curar su herida.

Instagram @maurarivera27

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