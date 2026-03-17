El inesperado comentario de hija de Luis Jiménez tras confirmar relación con Gala Caldirola

17 mar. 2026 - 08:30 hrs.

Luego de una serie de especulaciones, Luis Jiménez y Gala Caldirola confirmaron su romance. Un inesperado vínculo que sorprendió a todo el espectáculo nacional.

El exfutbolista destapó la relación con una historia asegurando que ambos están solteros y que se conocían desde hace años, aunque nunca habían tenido la oportunidad de conocerse realmente.

En esa misma línea, aseguró que "queremos simplemente darnos la oportunidad, con respeto, cariño y honestidad, y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto".

Instagram @luisjimenezok

Tras ello, el "Mago" compartió románticas postales en un viaje a la Patagonia, donde ambos aparecen muy sonrientes y cómplices.

La publicación se llenó de comentarios de los seguidores de ambos, aunque hubo un mensaje en específico que llamó la atención.

El mensaje de la hija de Luis Jiménez

Fue una de sus hijas quien comentó la postal donde aparece junto a Gala Caldirola.

Se trata de su hija Raffaella, de 15 años, quien no dudó en escribir: "Amor y paz". El mensaje de inmediato capturó miles de 'likes', mientras que Luis Jiménez agradeció con unos corazones a su retoña.

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