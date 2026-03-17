El inesperado comentario de hija de Luis Jiménez tras confirmar relación con Gala Caldirola
Luego de una serie de especulaciones, Luis Jiménez y Gala Caldirola confirmaron su romance. Un inesperado vínculo que sorprendió a todo el espectáculo nacional.
El exfutbolista destapó la relación con una historia asegurando que ambos están solteros y que se conocían desde hace años, aunque nunca habían tenido la oportunidad de conocerse realmente.
En esa misma línea, aseguró que "queremos simplemente darnos la oportunidad, con respeto, cariño y honestidad, y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto".
Tras ello, el "Mago" compartió románticas postales en un viaje a la Patagonia, donde ambos aparecen muy sonrientes y cómplices.
La publicación se llenó de comentarios de los seguidores de ambos, aunque hubo un mensaje en específico que llamó la atención.Ir a la siguiente nota
El mensaje de la hija de Luis Jiménez
Fue una de sus hijas quien comentó la postal donde aparece junto a Gala Caldirola.
Se trata de su hija Raffaella, de 15 años, quien no dudó en escribir: "Amor y paz". El mensaje de inmediato capturó miles de 'likes', mientras que Luis Jiménez agradeció con unos corazones a su retoña.