No lo olvidan: Mauricio Pinilla recibe mensaje de apoyo de club italiano tras revelar su diagnóstico de cáncer

La semana pasada Mauricio Pinilla sorprendió al mundo del espectáculo y del deporte tras anunciar que había sido diagnosticado con un cáncer de piel.

El exdelantero de "La Roja" afirmó que esta enfermedad fue detectada a tiempo y ya se encuentra en tratamiento para eliminarla de su cuerpo. Asimismo, recalcó que la larga exposición al sol sin protección sería, en parte, el gran motivo de este mal.

A raíz de esto, varios famosos, amigos y cercanos manifestaron su apoyo al panelista deportivo. Sin embargo, ahora también destacó el mensaje de uno de sus exequipos en Italia.

Club italiano respalda a Mauricio Pinilla

Precisamente, la Unione Sportiva Grosseto 1912, también simplemente conocido como Grosseto, publicó una imagen en su Instagram del lienzo que colgaron sus hinchas en apoyo a Pinilla.

En este se puede leer "Forza Mauricio, Grosseto é con te", lo que puede ser traducido como "Fuerza Mauricio, Grosseto está contigo", algo que también escribieron en la descripción de la publicación.

Pinilla, quien jugó en el club durante la temporada 2009-2010 convirtiendo 24 goles, subió la publicación a sus historias y escribió: "Grazie di cuore (gracias de corazón)", dando a entender que su paso por la institución quedó muy marcada tanto para él como para los hinchas.

