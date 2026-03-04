"Jamás olvidaré...": Bad Bunny dedica emotivas palabras a Chile con canción de Los Prisioneros y una promesa

04 mar. 2026 - 14:50 hrs.

Bad Bunny recordó a Chile luego de sus tres conciertos a inicios de enero en el Estadio Nacional. El astro puertorriqueño de la música urbana sorprendió al publicar una serie de historias en Instagram con guiños a la música nacional y una promesa.

Este miércoles muy temprano, el intérprete de "DtMF" compartió unos breves videos de su paso por el país, musicalizados con temas de tres artistas chilenos: "Tren al Sur" de Los Prisioneros; "Cuático" de Pancho Molina; y "Peligrosa" de FloyyMenor.

El cantante también posteó la imagen de un peluche que replica a su perrita Sansa, un regalo de su club de fans en el país. Finalmente, dedicó unas palabras llenas de agradecimento.

El agradecimiento de Bad Bunny a sus fans en Chile

"Chile, uno de los primeros países que abrazó la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000's. Por eso no es casualidad que hoy, más de 20 años después, también tengan su propia escena de reguetón y sea exitosa en el mundo", inició Bad Bunny en su mensaje.

Instagram @badbunnypr

Luego recordó su historia con el público chileno que lo sigue desde sus inicios. "Así como creyeron y apoyaron a muchos y muchos artistas de Puerto Rico, también lo hicieron conmigo desde el 2016 y lo agradezco infinitamente", expresó.

"Jamás olvidaré aquel 2017 que los visité por primera vez; las discotecas, el Caupolicán, hasta llegar a Viña del Mar, el Movistar y el Estadio Nacional. Me han acompañado en cada etapa de mi carrera y eso lo valoro mucho", continuó diciendo.

El "conejo malo" selló su dedicatoria comprometiéndose a interpretar uno de los temas que más le pidieron durante sus shows en Santiago: "Gracias por ese amor tan bonito y especial por tantos años. Algún día cantaremos '120' juntos, lo prometo".

Instagram @badbunnypr

