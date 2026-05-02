"Aquí esperando...": Pamela Leiva confiesa su frustración con el próximo tour de Karol G

02 may. 2026 - 13:00 hrs.

Pamela Leiva es una fan absoluta de Karol G desde hace varios años e, incluso, asistió al tour que la artista presentó en Chile en 2024, donde vivió momentos únicos y cumplió su sueño de tomarse una foto con ella.

A pesar de ese cariño incondicional, la humorista confesó en sus historias de Instagram que se siente profundamente frustrada con las nuevas presentaciones que la cantante anunció para el país, como parte de su gira "Viajando por el mundo TropiTour".

Frustración de Pame Leiva con concierto de Karol G

En su registro, Pame Leiva luce una expresión triste mientras mira a la lejanía. Allí, escribió sin filtros: "Aquí esperando que la Bichota anuncie más shows, fue imposible comprar".

Instagram @pameleiva

Su molestia no es menor. Las entradas para los conciertos de Karol G en el Estadio Nacional se agotaron en tiempo récord, lo que dejó a miles de seguidores fuera, incluida la comediante.

En total, la colombiana tiene programado presentarse ante su público chileno tres días: 28, 29 y 30 de enero de 2027. A pesar de esto, Pame mantiene la fe de que anuncien una nueva fecha que le permita ver a su ídola.

Instagram @pameleiva

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