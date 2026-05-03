El lado más enternecedor de la Carlita: Estas son las palabras que le diría a su "yo" de 13 años

03 may. 2026 - 15:00 hrs.

A sus 23 años, la Carlita de TikTok se siente agradecida por las oportunidades que ha tenido en su vida, sus seres queridos y su buena salud.

"Creo que he aprendido a valorar mucho más el presente, porque vivía mucho en el pasado y con miedo del futuro", le dijo a un seguidor que quiso saber si se sentía conforme consigo misma.

"Estoy feliz, si. ¿Quiero más? Por supuesto, tengo muchas metas y no me presiono a nada… todo se irá dando a su tiempo", agregó.

Mensaje de la Carlita a su "yo" de hace 10 años

Carla Inostroza se mantuvo en la misma línea emotiva al responder a otro usuario de Instagram que preguntó qué le diría a su yo de hace 10 años.

Instagram @c4rliita

"Carlita, nunca dejes de soñar, eso te llevó muy lejos. Vive más en el presente, no pienses en lo que te pasó. Confía en ti, te quiero mucho", escribió.

"Siento que esa Carlita de 13 años necesitaba más seguridad, pero siempre vivía (vivo) en su mundo y eso logró la persona que soy ahora. Estoy muy orgullosa, miro hacia atrás y no puedo creer que todo lo que alguna vez soñé se está cumpliendo", finalizó.

Instagram @c4rliita

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