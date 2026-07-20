Emilia Dides triunfa con elegante y estructurado vestido rojo: Conoce las claves de su éxito

20 jul. 2026 - 11:10 hrs.

Emilia Dides impactó a todos durante la gala preliminar del Miss Universo Chile al desfilar por el escenario con un elegante vestido rojo, que puso en alto su rol como la ganadora de este certamen de belleza en 2024.

Titi Torrijos, autora de la cuenta en Instagram The Popular Look, analizó este diseño de Makarena Montaner y lo elogió al señalar que "demuestra cómo una buena construcción, las proporciones y los detalles pueden hacer toda la diferencia".

El triunfante vestido de Emilia Dides

En el video que publicó, Torrijos indicó que parte del éxito del vestido reside en su construcción: "La silueta acompaña el cuerpo sin verse rígida y logra estilizar la silueta de Emilia de forma muy natural".

Instagram @thepopularlook

Lo más resaltante fue su arquitectura, con mangas estructuradas off the shoulder que "amplían sutilmente la línea de los hombros, marcan el rostro y aportan dramatismo". Además de un drapeado central que "potencia las proporciones de una manera elegante y sofisticada".

Otro acierto fue el estilismo de Emilia: pelo con ondas suaves, un maquillaje luminoso y joyas minimalistas que permitieron que el vestido fuera el protagonista, sin "necesitar transparencias ni excesos para impactar".

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