Mega 2 presenta la historia naval: Este jueves podrás ver a Joaquín Méndez a bordo de la Esmeralda

19 may. 2026 - 13:45 hrs.

Este jueves 21 de mayo, en el marco del Día de las Glorias Navales, Mega 2 transmitirá un especial capítulo de Acceso a lo Nuestro, el programa conducido por Joaquín Méndez que busca acercar a los televidentes a los símbolos más representativos de la identidad chilena.

En esta aventura televisiva del 2025, Joaquín se embarcó en el buque escuela Esmeralda para conocer de cerca la vida de los guardiamarinas que se forman en la Armada de Chile. La experiencia permitió mostrar el trabajo y la disciplina que marcan la rutina de la histórica embarcación.

La visita de Joaquín Méndez a la Esmeralda

Durante el recorrido, el conductor fue recibido por el capitán Andrés Gallegos, quien le presentó los distintos rincones de la nave conocida como “la dama blanca”, protagonista de más de siete décadas navegando por los océanos.

El episodio también contó con la participación del historiador Cristóbal García-Huidobro, quien entregó detalles poco conocidos sobre la historia y relevancia de la Esmeralda dentro de la tradición marítima nacional.

Joaquín vivió intensamente la experiencia a bordo, participando en actividades como los entrenamientos, la cocina y las labores cotidianas de la tripulación, integrándose por completo al ambiente naval.

¿Cuándo ver este capítulo por Mega 2?

Puedes ver el capítulo de Acceso a lo Nuestro, "La Esmeralda", este jueves 21 de mayo desde las 08:00 de la mañana en Mega 2.

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