DJ Méndez aclara motivos de su conflicto con Américo tras desafiarlo a pelear: "Es por una cosa personal"

19 may. 2026 - 14:40 hrs.

El fin de semana, DJ Méndez invitó a Américo a un enfrentamiento en un ring de boxeo amateur, un desafío que no obtuvo respuesta por parte del cantante.

"Tenemos que arreglar cuentas. Hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez, y lo que diga el juez es una cosa, pero lo que hiciste es otra, y eso lo sabes”, dijo en un video. "Si puedes con una mujer y te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo", agregó.

Sus palabras causaron gran revuelo no solo por su enigmático trasfondo, sino también por el contexto. Y es que el "rey de la cumbia" atraviesa un proceso judicial tras la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso en su contra su exprometida Yamila Reyna.

DJ Méndez aclara su conflicto con Américo

Luego de lanzar el reto, DJ Méndez explicó en otros videos cómo surgió el resentimiento con su colega artistas. Detalló que conoció a Américo años atrás en Suecia, donde lo acogió y lo ayudó a impulsar su carrera; pero cuando el cumbiero saltó a la fama, le habría hecho un desaire.

"Cuando llegué a Chile para saludarlo y felicitarlo, le dijo a los guardias que no me dejaran entrar. Ahí sentí que la humildad no la tiene por ningún lado", aseguró.

Instagram @_djmendezofficial

Tras percatarse del impacto de sus mensajes, DJ Méndez decidió publicar otro video, esta vez para aclarar la naturaleza de su desafío al artista.

"Yo soy parte de una velada de boxeo, un deporte legal como cualquier otro deporte. A Américo lo invité porque justo supe, lamentablemente, que está pasando por un tema que yo no tengo nada que ver. Yo en ningún momento le dije que soy un juez", expuso.

"Lo que a él le pase, lo condenen o no, eso lo ve un juez, no yo. Yo lo estoy invitando por una cosa personal a una velada. Que de hecho ya se ha hecho, en Noche de Combos, creo que se llama", explicó.

"Entonces quería aclarar que en ninguna forma fue una invitación violenta, no lo invité a la calle a pelear (...) Él no me contesta, entonces por eso lo tuve que hacer de cierta forma así, esa fue mi forma. Chuta, si fue una forma errónea, lo siento", expresó.

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