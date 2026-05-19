Fabrizio Copano vive tenso momento con seguidores de Trump en pleno show: "No quiero hacer esa mier..."

19 may. 2026 - 16:00 hrs.

Fabrizio Copano compartió en su cuenta de Instagram un video del incómodo episodio que vivió durante una de sus rutinas de stand up comedy.

El humorista nacional radicado en Estados Unidos tuvo un cruce de palabras con algunos de los espectadores de su show, partidarios del presidente de ese país, Donald Trump.

El tenso momento de Fabrizio Copano con seguidores de Donald Trump

Fabrizio Copano suele incluir en sus rutinas comentarios sarcásticos sobre el mandatario estadounidense, algo que no gustó tanto a algunas de las personas presentes en el club de comedia.

Instagram @fabriziostandup

"¿Puedes decir algo gracioso en vez de hablar de política?", se le escuchó decir a una voz femenina desde el público. "No, no quiero hacer esa mierda, voy a hacer lo que yo quiera", respondió tajante el artista, con lo que generó aplausos.

"Creo que viene el ICE", comentó desde la audiencia otra voz, esta vez de un hombre. "Cállate, estoy hablando con ella", respondió Copano rápidamente.

"No me grites, estoy hablando con ella. Oh, por Dios, otro más. ¿Qué pasa en este lugar?", agregó el chileno, cuando más voces se sumaron a la protesta. "Ya váyanse, váyanse", dijo seguidamente el comediante a algunos asistentes que al parecer abandonaban el lugar.

Fabrizio siguió su rutina con un chiste alusivo a las críticas por los extranjeros que llegan a Estados Unidos a ocupar puestos laborales. "Odio cuando dicen que la IA nos va a quitar nuestros trabajos, porque soy inmigrante y eso lo hago yo. Yo vine a quitarles su trabajo. Llámenme Juan GPT", bromeó.

"Odio mucho ese chiste. Yo siempre tengo trabajo porque ustedes son racistas. ¡Ja! No es en serio. Ustedes no son racistas... Bueno, los que se quedaron", concluyó, mientras se escuchaban risas y ovaciones.

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