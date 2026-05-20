El Jardín de Olivia llega a los 300 capítulos y se consolida como uno de los programas más vistos de la TV

20 may. 2026 - 18:20 hrs.

Este jueves 21 de mayo, El Jardín de Olivia alcanzará los 300 capítulos emitidos en las pantallas de Mega, reafirmando el éxito de las apuestas dramáticas del canal y su permanente presencia entre lo más visto de la televisión chilena.

De hecho, entre el 1 de abril de 2025 y el 19 de mayo de 2026, el promedio de personas por minuto de El Jardín de Olivia es de 604.918 personas, duplicando a su competencia más cercana: CHV tiene 301.389, TVN 269.002 y Canal 13 240.347 personas por minuto.

El capítulo 300 de El Jardín de Olivia

El episodio 300 estará marcado por la tensión e impactantes revelaciones. Luis Emilio (Alejandro Trejo) espera que se cumpla la promesa de su abogado y salir de la cárcel en menos de una semana. Vanessa (Begoña Basauri) seguirá destapando el oscuro pasado de Franco (Emilio Edwards), mientras Ignacia (Cota Castelblanco) y Joaquín (Francisco Dañobeitia) enfrentarán un complejo juicio de tuición que podría cambiarlo todo.

Mega

El Jardín de Olivia es una telenovela del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret. Cuenta con la producción ejecutiva de Daniela Demicheli y la dirección de Víctor Huerta. Jonathan Cuchacovich es el jefe de guion del equipo que forman Sergio Díaz, Patricio Heim y Fernanda Vivado.

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