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El Jardín de Olivia llega a los 300 capítulos y se consolida como uno de los programas más vistos de la TV Mega

El Jardín de Olivia llega a los 300 capítulos y se consolida como uno de los programas más vistos de la TV

  • Por Mega

Este jueves 21 de mayo, El Jardín de Olivia alcanzará los 300 capítulos emitidos en las pantallas de Mega, reafirmando el éxito de las apuestas dramáticas del canal y su permanente presencia entre lo más visto de la televisión chilena.

De hecho, entre el 1 de abril de 2025 y el 19 de mayo de 2026, el promedio de personas por minuto de El Jardín de Olivia es de 604.918 personas, duplicando a su competencia más cercana: CHV tiene 301.389, TVN 269.002 y Canal 13 240.347 personas por minuto.

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El capítulo 300 de El Jardín de Olivia

El episodio 300 estará marcado por la tensión e impactantes revelaciones. Luis Emilio (Alejandro Trejo) espera que se cumpla la promesa de su abogado y salir de la cárcel en menos de una semana. Vanessa (Begoña Basauri) seguirá destapando el oscuro pasado de Franco (Emilio Edwards), mientras Ignacia (Cota Castelblanco) y Joaquín (Francisco Dañobeitia) enfrentarán un complejo juicio de tuición que podría cambiarlo todo.

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El Jardín de Olivia es una telenovela del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret. Cuenta con la producción ejecutiva de Daniela Demicheli y la dirección de Víctor Huerta. Jonathan Cuchacovich es el jefe de guion del equipo que forman Sergio Díaz, Patricio Heim y Fernanda Vivado.

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