El Jardín de Olivia - Capítulo 299: Joaquín sigue con sus juegos sucios

20 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 299 de El Jardín de Olivia, se destapó que Joaquín (Francisco Dañobeitia) es el responsable de los correos anónimos que perjudicaron al Grupo Vial con la prensa. Su idea era apoderarse de la compañía perjudicando a los altos cargos, pero no lo logró.

Nacha (Cota Castelblanco) dijo que no lo denunciaría con el comité ejecutivo si detenía su solicitud de custodia de Berni, pero Undurraga se negó de desistir.

Tiene planeado destruir a su exesposa en tribunales, usando sus antecedentes médicos por problemas de salud mental. Sin embargo, si Karina (Jacinta Rodríguez) se aleja de Ignacia, el dará marcha atrás con la demanda.

El Jardín de Olivia / Mega

Renata es víctima de grave amenaza

En tanto, Renata (Susana Hidalgo) decidió no cambiar su testimonio en la justicia por más que Clemente (Pipo Gormaz) se lo pidió. Lo que no esperaba es que, sin salir de la cárcel, Luis Emilio (Alejandro Trejo) sería capaz de amedrentarla dentro de su propio hogar.

Barraza (Emilio Edwards) forzó la entrada y amenazó a la exfiscal con un arma en la cabeza. De ella dependía si volvería a ver a su hijo o no...