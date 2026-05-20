"No supera lo que pasó con su ex": La "Chama" se lanza en picada contra su examiga Daniela Aránguiz

20 may. 2026 - 12:40 hrs.

Alexandra "Chama" Méndez se refirió al quiebre en su amistad con Daniela Aránguiz, señalando que la ex de Jorge Valdivia es "problemática".

Cabe recordar que las dos se conocieron en un reality, enfrentándose por el amor de Luis Mateucci. Sin embargo, las dos terminaron siendo muy cercanas pese a la rivalidad inicial.

El distanciamiento comenzo cuando la "Chama" fue al programa de Danilo 21, "Juzgamos y nos funamos", refiriéndose a pasados dichos sobre Cony Capelli. "Dijo que nosotros (con Manu Napoli) le habíamos dicho cosas que nunca fueron, y esa fue mi grave molestia. Yo no soy amiga de Cony. Puede que no mienta, pero yo no se lo dije. Dejó entrever que yo le dije que Cony estaba bajo los efectos y tal, pero eso no fue así. Eso me molestó mucho".

Luego, Aránguiz reaccionó en su programa "Sígueme" contra su examiga, lo que terminó por distanciarlas.

Crece la polémica entre la "Chama" y Daniela Aránguiz

Méndez hizo declaraciones al respecto en el portal "Con lentes como los famosos": "La polémica la creó ella nombrándome a mí. (...) Me metió mier... en el programa 'Sígueme' diciendo cosas feas de mí y me entristece un montón lo que ella está haciendo".

"Lo único que dije en el pódcast fue lo que pasé, lo que viví, y lo que ella me contestó por WhatsApp fueron cosas horribles, y lo que contestó por el programa más aún", agregó.

Y para finalizar, indicó que Aránguiz "obviamente, no supera lo que pasó con su ex (Valdivia). Le sugiero que lo supere. (...) También me advirtieron un montón de veces, 'no te juntes con Daniela porque ella es mala, es problemática', y al final, hoy sí demuestra esas palabras que me decían las personas".

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