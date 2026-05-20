"Jamás me lo hubiera imaginado hace un año": Jordi Castell muestra el antes y después tras implante capilar

20 may. 2026 - 09:30 hrs.

Jordi Castell subió un video a sus redes sociales para mostrar los resultados del implante capilar que se realizó hace un año.

En el registro, el fotógrafo de 59 años compartió algunas imágenes de frente y perfil en el que se aprecia el cambio en la densidad del cabello y un avance de la línea de nacimiento capilar.

El antes y después de Jordi Castell tras implante capilar

"¿Sabes qué es lo más impresionante? Que esto yo jamás me lo hubiera imaginado hace un año atrás", señaló el panelista de TV+ mientras hacía gala de un pelo mucho más largo y frondoso.

Instagram de @jordicastell

En este sentido, dio las gracias al equpo médico que estuvo detrás del implante de folículos, a cargo de la Clínica Lo Arcaya porque "están siempre encima mío, no solo controlándome, sino también orientándome en muchas cosas que pasan en el camino, por cierto".

"Más allá de todo el postoperatorio y la disciplina y rigor que requiere, siempre está mi doctora cerca, diciéndome qué tengo que hacer, no hacer y la paciencia que hay que tener para llegar a esta maravilla", afirmó.

En 2025, Castell confesó en su cuenta de Instagram que "me habían metido harto susto, hasta que vi un par de personas que se lo hicieron y altiro me embalé. Dije 'es ahora o nunca'. (...) El procedimiento en ningún minuto duele. Es molesto, sí, un poco".

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