"Era una época donde cometíamos muchos excesos": Jordi Castell rememoró el affair que tuvo con Luis Miguel

En el segundo capítulo de Only Friends, Jordi Castell recordó el encuentro que tuvo con Luis Miguel hace más de 25 años.

Todo comenzó cuando en la pregunta de Inteligencia Artificial, se le consultó al fotógrafo si las fanáticas del artista se enojaron cuando contó que había tenido un affair con él.

Tras lo anterior, el comunicador aclaró que todo ocurrió en un contexto particular de una fiesta a la que asistieron ambos.

La pregunta que puso en jaque a Jordi Castell

Sobre esto, Daniela Aránguiz le hizo una picante pregunta a Jordi Castell: "¿Fue sexo o solo besos?".

El fotógrafo guardó silencio absoluto y los demás lo tomaron como una confirmación de que si hubo algo más entre él y el artista detrás de "La incondicional".

"En beneficio del señor, yo creo que era una época donde todos cometíamos muchos excesos y ninguno estaba sobrio", agregó finalmente.

