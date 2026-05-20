"El universo le da hijos a gente inútil": Melina Noto arremete contra padre de niña fallecida en Las Condes

20 may. 2026 - 08:30 hrs.

El caso de Isidora, la niña de 2 años que murió tras caer del piso 11 de un edificio en Las Condes, desató la indignación de todo el país, incluyendo a ciertas figuras del espectáculo como Melina Noto.

Y es que la argentina publicó un video en TikTok donde lanzó un descargo en contra de Jorge Constanzo, padre de la niña y quien debía procurar su seguridad, pero todo apuntaría a que una negligencia suya habría facilitado el trágico accidente.

Melina Noto se descarga por caso de niña fallecida en Las Condes

"Se me apretó el corazón al escuchar el caso de una nena que falleció cayendo de un piso 11 al cuidado de su papá, cuando había ganado el régimen de visitas para poder verla solamente un domingo al mes, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde", expresó Melina, quien también es madre de una pequeña niña de siete meses.

En esa línea, Noto comentó que "cuidas a tu hija solamente 8 horas al mes y la dejas en una habitación sola, sin malla de protección, y te vas a dormir con tu novia porque tienes resaca, porque tienes caña. Yo no entiendo por qué esta gente es padre".

"Hay tantas familias que quieren adoptar, tantos hijos que quieren ser amados, tantas mujeres que no pueden concebir, hombres que no pueden ser papás, y el universo le da hijos a gente inútil", aseveró la trasandina.

Asimismo, coincidió con Vale Roth y aseguró que cuando se es padre, hay muchas cosas que se deben dejar de lado.

"Qué terrible, se me parte el alma. Lo peor es que en este régimen de visitas también se especificó que el padre tenía que poner mallas en el departamento, y solamente lo hizo en un área común, no lo hizo justamente en la habitación de la niña", puntualizó.

@melinoto Podría decir tantas cosas. La maternidad te cambia, te atraviesa, y te hace sentir en carne propia el dolor de otra mamá. Que se haga Justicia 🙌 ♬ sonido original - Melina Noto

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