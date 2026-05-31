"¿Vas a ser buen papá?": El tierno video de Pedro Astorga jugando con la hija de Pangal Andrade

31 may. 2026 - 14:30 hrs.

Pangal Andrade y Pedro Astorga son parte de una de las familias más reconocidas en la televisión, y es por lo mismo que ambos han logrado capitalizar su éxito a través de distintas plataformas con sus aventuras por Chile.

Sin embargo, más allá de los viajes y los lujos, lo que más importa a ambos al final del día es la familia.

Por lo mismo, llamó mucho la atención y enterneció a los seguidores un video en el que se ve a Pedro jugando con Alanna, la hija de Pangal.

El tierno video de Pedro Astorga y Pangal Andrade

Este registro fue captado y subido a sus historias por Nelson Rubilar, uno de los mejores amigos de Pangal Andrade, quien logró grabar el momento exacto en el que la pareja de Melina Noto pasa a Alanna a su primo.

"Mira esto... haciendo que se contagie con el Espíritu Santo. ¿Vas a ser buen papá?", pregunta Nelson a Pedro, quien comienza a jugar de inmediato con Alanna.

La pequeña parece disfrutar en los brazos de su tío, quien, al mismo tiempo que juega con la niña, comparte con su primo.

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