"Mi mamá es infantil": Hija de Helhue Sukni rompe el silencio ante supuesto conflicto familiar

07 abr. 2026 - 18:00 hrs.

La hija menor de Helhue Sukni, Samia Rabi, usó sus redes sociales para desmentir un posible conflicto familiar, luego que algunos cibernautas plantearon la posibilidad de un quiebre.

Los rumores comenzaron luego de que se percataran de que la abogada y sus hijas no se seguían en Instagram. Un pequeño indicio que aumentó con el correr de los días.

Y es que el portal Infama mencionó que una de las hijas de Helhue Sukni se habría convertido en madre recientemente, pero que no le habrían permitido ingresar a la clínica para conocer a su nieta.

Instagram @helhuesukni

La propia abogada respondió: "efectivamente", confirmando así la versión surgida por los propios usuarios en redes sociales.

Ante esta polémica, Samia decidió romper el silencio y lanzarse en contra de las personas que viralizan los rumores.

Hija de Helhue Sukni responde a rumores de pelea familiar

La joven partió diciendo que su mamá la bloqueó un día, por un enojo momentáneo, y que ahora no sabe cómo desbloquearlas.

"Nadie está peleado, nadie. Mi mamá es infantil y se enojó un día con nosotras y nos bloqueó y, como es vieja, no sabe desbloquear a la gente y ya está. Y seguimos hablando y nos seguimos viendo, pero no porque no nos tengamos en Instagram significa que estamos peleadas", indicó.

Respecto al porqué su Helhue no muestra a sus nietas en redes sociales, Samia expresó que tampoco muestra a sus hijas o hermanos, afirmando que "se pasan películas solas".

En esa misma línea, negó que la abogada tuviera prohibido ingresar a la clínica a conocer a sus nietas.

"Uno muestra, no sé, tres historias de un minuto, o sea son tres minutos de un día completo… O sea, las redes sociales no son realmente lo que se ve. Entonces no se dejen guiar tanto por eso", señaló.

Para cerrar, la hija de Helhue Sukni reiteró que no sube fotografías de su familia, ni siquiera de su pololo, por lo que no debería hacer leña del árbol caído.

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