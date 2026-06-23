El paradisíaco viaje de Camila Stuardo inspirado en una película de Julia Roberts: "Se cumplió este sueño"

23 jun. 2026 - 15:00 hrs.

A Camila Stuardo le gusta tanto la película "Comer, rezar y amar" que la ha visto más de veinte veces y la motivó a armar un "mapa de los sueños" que incluye visitar algunas locaciones de la cinta estrenada en 2010.

Impulsada por su esposo Javier Urzúa, la presentadora radicada en México emprendió un viaje en solitario a Indonesia. Allí, visitó la playa Padang Padang, en la que se grabaron románticas escenas de los protagonistas del filme, Julia Roberts y Javier Bardem.

El viaje de Camila Stuardo inspirado por película de Julia Roberts

"Siempre fue mi sueño conocer Bali por la película, y en especial un Bali mucho más espiritual y entender del budismo, del hinduismo y saber dónde comen y dónde va la gente local (...) Ahora se cumplió este sueño y no puedo más de feliz", declaró Cami Stuardo a Las Últimas Noticias.

La actriz ha estado compartiendo en Instagram impresionantes postales de su paseo, entre ellas su visita a las Puertas del Cielo en el Templo Pura Lempuyang. También dijo sentirse viva al sumergirse en una paradisíaca cascada. Pero para ella al principio no fue fácil llegar allí.

Instagram @camistuardo

"Venirme para acá fue muy, muy duro, por eso fue como una graduación para mí. Y no es porque nunca haga cosas sola. Lo que me pasó es que desde que estoy en México, estamos muy pegados todos juntos", expresó.

Y es que la conductora dejó en casa a su esposo y a sus hijas Maite y Colomba, con quienes vive en el país azteca desde el año 2022. "Antes de irme, Javi me dio todo un discurso y me dijo: gorda, eres una excelente mamá, pero además eres mujer y este es tu sueño", recordó.

Sobre su aventura en Padang Padang, dijo que la playa es de fácil acceso, aunque hay que subir y bajar muchas escaleras. "Es cansador, pero lindo, se puede. El agua me pareció un poco fría, pero creo que es porque vengo un poco malcriada de México. Jamás fría como Chile en ningún caso, pero me costó meterme igual al agua", admitió.

Instagram @camistuardo

La conductora recientemente publicó un video de su "bautizo" en el buceo en las profundidades del océano en Indonesia.

"Gracias, Dios, que te pedí me acompañaras a ver tu perfecta creación en la inmensidad del mar. ¡Y como siempre, me acompañaste y no me soltaste! ¡Cada día más increíble que el otro!", escribió en su post.

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