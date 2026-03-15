El tajante consejo de Cami Stuardo para los envidiosos: "Abraza un árbol"

15 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Cami Stuardo suele ocupar sus redes sociales para compartir recomendaciones sobre maquillaje, tratamientos estéticos o cuidados antienvejecimiento.

Algunas veces también protagoniza escenas llenas de humor en compañía de su esposo, Javier Urzúa. En esta ocasión la presentadora nacional residenciada en México cambió la temática y grabó en solitario un mensaje para las personas que sienten envidia.

La reflexión de Cami Stuardo sobre la envidia

"La gente envidiosa no quiere lo que tú tienes. Ellos no quieren que tú lo tengas. ¿Qué? Escuché el otro día eso de un psiquiatra", dijo Camila Stuardo en un video, donde habla con expresión de total seriedad.

Instagram @camistuardo

"Ojo, aquí yo no vengo a decirles 'uy qué terrible', porque yo también he estado en esa posición. Yo también he sido una persona herida que he envidiado, pero me puse la meta de ser un 1% más feliz todos los días para no joder a nadie", expresó.

Stuardo concluyó su mensaje con un consejo para estas personas: "chupa un cuarzo, abraza un árbol, anda a terapia. Hay podcasts gratuitos, hay libros de autoayuda. Pero es 100% tu responsabilidad enamorarte tanto de tu vida, que jamás te haga feliz quitarle algo a alguien más. La gente feliz no jode. Punto. Besos", finalizó.

Instagram @camistuardo

Stuardo no detalló qué la inspiró a reflexionar sobre el tema, pero poco después compartió un mensaje en la misma tónica. "Los sanos, sanan; los bellos, elogian; los abundantes, apoyan; los felices, inspiran; y el que no tiene nada bueno que dar, solo critica y resta", se lee en su historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila Stuardo Jeria ? (@camistuardo)

Todo sobre Camila Stuardo