"Juntos por siempre... Pero como el vino": Estos son los métodos antiedad que siguen Cami Stuardo y su marido

21 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Con su característico sentido del humor, Camila Stuardo reveló en un video de Instagram los diferentes tratamientos de belleza que ella y su esposo, el ingeniero civil Javier Urzúa, siguen en su rutina diaria para retrasar el envejecimiento.

"Mi marido cree que vamos a envejecer juntos... O sea, juntos por siempre, papi", señaló con diversión para luego agregar con confianza: "Pero lo de envejecer, yo me encargo".

Métodos antienvejecimiento de Camila Stuardo y su marido

En su video, la modelo confesó que ella y su esposo se hacen un Face Spa tres veces por semana, para obtener un efecto lifting en sus rostros, reducir la papada y tener "una apariencia más joven al instante".

Instagram @camistuardo

Usan dos veces al día el Lumi, un dispositivo facial que reduce los poros y estimula la producción de colágeno y la renovación celular. También recurren al WellSpa, otro dispositivo que sirve "para la recuperación muscular", mejora el aspecto de la piel y ayuda a reducir tallas.

Camila Stuardo aseguró que estos tratamientos los refuerzan con una sesión diaria de Boost, un "gym facial" o "bótox de bolsillo" que les ofrece un glow instantáneo.

Por supuesto, tampoco se saltan el consumo de suplementos de colágeno y antioxidantes, todo para lograr su meta de estar "juntos por siempre… Pero como el vino".

