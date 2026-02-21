Chaqueta oversize y tonos tierra: El glamuroso outfit de Florencia Araneda en reunión familiar en Viña del Mar
La familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se encuentra reunida en Viña del Mar y, para aprovechar la ocasión, salieron a disfrutar de una amena tarde playera con las bellas vistas del océano Pacífico de fondo.
En esta ocasión, Florencia Araneda nuevamente destacó por su elegancia y minimalismo. Fiel a su estilo, la joven brilló con un look glamuroso y discreto, como se observó en sus historias de Instagram.
Look playero de Florencia Araneda
La influencer lució en sus registros una chaqueta oversize de textura suave y corte moderno, perfecta para protegerse del intenso sol del verano. El color beige de la prenda también resaltó su bronceado natural.
La chaqueta la complementó con lo que parece ser una falda negra, lentes de sol oscuros y aros y anillos dorados. Su maquillaje se mantuvo sutil en tonos tierra, mientras que su cabello lo llevó recogido en un pulcro moño.
De esta manera, Florencia Araneda volvió a demostrar que el glamour también puede presentarse con naturalidad en las ocasiones más sencillas.
