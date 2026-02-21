Logo Mega

Chaqueta oversize y tonos tierra: El glamuroso outfit de Florencia Araneda en reunión familiar en Viña del Mar

  • Por Roselín Acosta
Chaqueta oversize y tonos tierra: El glamuroso outfit de Florencia Araneda en reunión familiar en Viña del Mar Instagram @floaraneda

La familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se encuentra reunida en Viña del Mar y, para aprovechar la ocasión, salieron a disfrutar de una amena tarde playera con las bellas vistas del océano Pacífico de fondo. 

En esta ocasión, Florencia Araneda nuevamente destacó por su elegancia y minimalismo. Fiel a su estilo, la joven brilló con un look glamuroso y discreto, como se observó en sus historias de Instagram.

Look playero de Florencia Araneda

La influencer lució en sus registros una chaqueta oversize de textura suave y corte moderno, perfecta para protegerse del intenso sol del verano. El color beige de la prenda también resaltó su bronceado natural. 

Instagram @floaraneda

La chaqueta la complementó con lo que parece ser una falda negra, lentes de sol oscuros y aros y anillos dorados. Su maquillaje se mantuvo sutil en tonos tierra, mientras que su cabello lo llevó recogido en un pulcro moño. 

De esta manera, Florencia Araneda volvió a demostrar que el glamour también puede presentarse con naturalidad en las ocasiones más sencillas. 

Instagram @floaraneda

