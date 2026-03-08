Logra una "mirada monumental": Estos son los consejos de Camila Stuardo para tener unas pestañas voluminosas

08 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Tener una mirada abierta y expresiva muchas veces depende de tener unas pestañas largas y bien definidas. Camila Stuardo sabe muy bien esto y por eso compartió sus consejos para lucir unos ojos "full protagonistas".

"Consejos para una mirada monumental", escribió en la descripción de un video publicado en su cuenta de Instagram en el que recomendó limpiar muy bien la zona del ojo antes de comenzar a maquillar, para sacar cualquier impureza.

Consejos de Camila Stuardo para una mirada monumental

El primer consejo de la modelo es dar forma a las pestañas con una enchinadora. "Todos pensarían que esto hace toda la obra de arte, pero la verdad es que no", señaló al respecto.

Según Stuardo, el paso más importante es el uso adecuado de una máscara de calidad: "Siempre se aplica de manera vertical, pestaña a pestaña. Hacia arriba, pestañita a pestañita, para que vayamos evitando que nos vayan quedando grumos".

Finalmente, el tercer consejo involucra aplicar la máscara "desde el extremo del ojo y desde la raíz hacia la punta" para cubrir cada pestaña. De esta manera, asegura, se notará una diferencia "brutal" en la mirada.

