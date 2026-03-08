"Yo pensé casarme para toda la vida": Camilo Huerta se sincera sobre su quiebre con Marité Matus

08 mar. 2026 - 18:34 hrs.

Camilo Huerta habló abiertamente sobre el complejo momento personal que atraviesa tras su quiebre con su exesposa, Marité Matus.

El profesor de educación física abordó el tema durante su participación en el programa Sin Editar de Pamela Díaz, donde se refirió a su actual situación emocional y económica.

En la conversación, Huerta confesó que ha vivido meses difíciles desde el fin de su relación y que ha estado enfocado en su proceso personal. "Estoy soltero desde que terminé hace 10 meses. Encerradito en mi casa, con terapia. No puedo decir que estoy 'a toda raja', pero siempre trabajando para estar mejor", señaló, agregando que está viviendo con sus padres.

YouTube

"Yo pensé casarme para toda la vida"

El exchico reality también reconoció que la separación fue un golpe importante, ya que imaginaba un futuro distinto junto a Matus. "Uno nunca piensa que se va a casar para separar, yo pensé casarme para toda la vida", expresó.

Durante la entrevista, Pamela Díaz también recordó la relación de la pareja y confesó que siempre los vio como un matrimonio duradero. "Yo los veía juntos para toda la vida", comentó la animadora.

Ante esto, Huerta respondió con sinceridad sobre lo que significó la relación para él. "Yo también pensaba lo mismo, Negra, yo pensé que había encontrado a mi mujer, que el destino me había dado esta suerte, esta oportunidad. Pero filo, la vida hay que seguir avanzando mientras uno no le haga mal al otro", afirmó.

En la conversación también se abordó el proceso judicial que mantiene con su exesposa. Sobre esto, el entrenador personal aclaró que el tema se encuentra en manos de abogados. "Así es, estoy en una demanda. Todo lo verán los abogados, pero es por otro tema", indicó.

Finalmente, Camilo Huerta sorprendió al revelar que su situación financiera tampoco atraviesa su mejor momento. "No tengo ni uno. Empecé de nuevo, desde cero", expresó.

