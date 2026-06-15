"Cuáticamente envidiosos": Helhue Sukni explota por críticas a su casa y lanza duro descargo sobre sus nanas

15 jun. 2026 - 11:30 hrs.

Helhue Sukni prometió a sus seguidores no volver a mostrar el interior de su hogar, luego de recibir una serie de críticas por su decoración y por lo poco que le duran sus nanas.

"No les hago más videos, no les muestro más mi casa, no les muestro más, porque son toda una gente de m... y envidiosa", expresó la abogada en un post de Instagram.

Las críticas a la casa de Helhue Sukni

"Me dediqué a leer los comentarios y ya estoy chata. 'Por eso se le van las nanas', 'tiene tanto adorno, mal de Diógenes' (...) Ojalá dijeran adorno, dicen tanto cachureo. Para mí no es cachureo. Para mí me llena el alma", dijo Helhue Sukni al inicio de su video.

Seguidamente, reaccionó a los comentarios sobre sus empleadas domésticas. "¿Y saben por qué no me duran las nanas? Porque acá en Chile la gente es malagradecida (...) Porque se van a la hora que quieren, ¿ya? Porque son malagradecidas", expresó..

Instagram @helhuesukni

"Un milloncito de pesos al mes para atender a una hue... ¡A una! Que come bistec con ensalada, que come cebolla con atún, que come lo que le den", aseguró. "A mí, ¿en qué me atienden? En traerme todas las noches mi bandeja con té y con mi termo. ¡Y por un millón es poca plata!", ironizó.

"¡Bravo, Chile, cada día está mejor Chile. Un millón para atender a una mujer, porque tengo mucha basura, como ponen algunas hue..., que tengo basura", insistió.

"No muestro más mis cosas que a mí me llenan el alma. Que me encantan. Y que, por cierto, de chiquitita he sido una hue... que ha juntado cosas. Porque me encantan los adornos", detalló.

"Este país es el país que tiene más envidia en el mundo, porque yo nunca he visto, nunca he visto... los chilenos son cuáticamente envidiosos", dijo con enojo, mientras mostraba algunos espacios de su vivienda y sus adornos.

"Miren, miren aquí. Miren la cómoda, cómo está llena de hue..., miren. Pero ¿saben cuándo la nana limpia la cómoda? ¿Cuándo limpia mi pieza? el puro lunes (...) ¿Qué es limpiar? Sacudir una vez a la semana. Una. Así que paren la hue...", apuntó.

"A la gente que me manda buenas vibras, todo el amor del mundo. Todo. Todo. Pero yo ya no hago ni un video más", finalizó.

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