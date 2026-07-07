¿Cábala? Hija de Meli Noto y Pangal Andrade se roba miradas con tierna postal alentando a Argentina

07 jul. 2026 - 17:30 hrs.

La fiebre mundialera ha afectado incluso a los menores futboleros. Y es que el máximo evento de este deporte ha causado furor en todo el mundo, en especial en aquellos que pueden disfrutar de sus selecciones.

Dicho caso es el de Melina Noto, reconocida hincha de fútbol que no ha ocultado su ilusión porque Argentina obtenga su cuarto Mundial.

La tierna postal de hija de Meli Noto y Pangal Andrade

La trasandina ha traspasado su fervor por la selección a su pequeña hija Alanna, tal como lo evidenció en sus redes sociales.

En sus historias compartió una fotografía desde un aeropuerto donde se ve a la primogénita de Pangal Andrade luciendo la albiceleste con el dorsal de Lionel Messi.

"Nuestro vuelo justo tocó partido, pero nos vestimos para la ocasión", escribió.

Causalidad o no, Alanna terminó siendo cábala para el conjunto argentino que ganó épicamente a Egipto por 3 a 2 por el paso a los cuartos de final.

Instagram @melinoto

Todo sobre Melina Noto