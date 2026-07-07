"En la recta final": Christell Rodríguez luce sus 36 semanas de embarazo con un cómodo outfit

07 jul. 2026 - 11:40 hrs.

Christell Rodríguez ya cumplió 36 semanas de la dulce espera de su hijo Valentino, fruto de su matrimonio con Roberto Parra.

La cantante y su esposo compartieron la noticia del embarazo en marzo y pocos días después anunciaron que sería un niño, pero no fue hasta su baby shower celebrado en junio cuando develaron el nombre que eligieron para su hijo.

Christell Rodríguez en su semana 36 de embarazo

Aunque Christell no ha revelado la fecha exacta del nacimiento de su primer bebé, sí mantiene actualizados a sus seguidores sobre el desarrollo de su gestación.

En esta ocasión la futura mamá posó frente a un espejo para tomar una selfie que evidenció el avanzado crecimiento de su guatita. "36 semanas. Casi en la recta final", escribió sobre la imagen.

Instagram @christell_oficial

La fonoaudióloga vistió una chaqueta a cuadros blancos y negros sobre una polera color crema, un atuendo cómodo de estilo retro.

Hace poco la artista compartió con sus seguidores un video que registra el emotivo momento cuando ella y su esposo se enteraron de que serían padres. "Y ahora quedan pocas semanas para conocerte", escribió en ese momento.

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