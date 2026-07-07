La romántica dedicatoria de Paul Vásquez a su esposa en un nuevo día 7: "Todos los días nos elegimos"
Paul Vásquez continúa con su tradición de celebrar los días 7 de cada mes su amor con su esposa, Giovanna Sepúlveda, a quien dedica románticas palabras para conmemorar la celebración de su boda.
La pareja contrajo matrimonio el 7 de enero de 2023, doce años después de iniciar el romance que el humorista se encarga de mantener vivo.
La dedicatoria de Paul Vásquez a su esposa
Paul Vásquez compartió en Instagram una apasionada postal donde posa con su rostro sonriente muy cerca del de Giovanna, quien con los ojos cerrados está a punto de darle un beso.
"Como siempre dices, 'todos los días nos elegimos'. Feliz 7, mi cosita, y muy felices 148 meses juntos", escribió en su post.
"Viviendo todos los momentos y a pesar de días de tormentas, siempre sale el sol. Te amo, mi cosita rica", finalizó su mensaje.
"Todos sacando la cuenta de cuánto son 148 meses. ¡Que sean muchos más!"; "Bellos, los adoro"; "Felicidades, que viva el amor"; "¡Feliz 7 nuevamente! ¡Por infinitos 7!", reaccionaron algunos internautas.
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