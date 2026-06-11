¿Clase de zumba o Tírame la pista?: Paul Vásquez sacó carcajadas con especial celebración en Dale Play

11 jun. 2026 - 18:42 hrs.

Un divertido momento protagonizó este jueves Paul Vásquez durante su participación en Dale Play.

El reconocido humorista fue seleccionado por el equipo amarillo para liderar el juego Tírame la Pista, una dinámica en la que debía adivinar el nombre de distintos artistas a partir de las pistas entregadas por sus compañeros.

El curioso baile de Paul Vásquez

Durante el desarrollo de la prueba, "El Flaco" no pudo contener su entusiasmo y cada vez que acertaba una respuesta celebraba con un improvisado baile, provocando las carcajadas de los presentes en el estudio.

Dale Play / Mega

Tras finalizar la ronda con siete aciertos, Cote Quintanilla tampoco pudo contener la risa y aprovechó de bromear con el comediante por sus particulares celebraciones.

"¿Fuiste a una clase de zumba? Oye, ¿qué les da que se ponen todos a hacer zumba?", expresó, mientras Vásquez volvía a lucirse con sus pasos de baile.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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