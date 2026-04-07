"Mi cosita hermosa": Paul Vásquez dedica románticas palabras a su esposa en una significativa fecha

07 abr. 2026 - 14:30 hrs.

Paul Vásquez constantemente se encarga de recordar lo importante que es para él su esposa, Giovanna Sepúlveda, y lo hace de una forma singular.

El comediante se casó el séptimo día de enero de 2023, por lo que para él los días 7 guardan un importante significado. Así lo deja ver en sus redes sociales, donde suele publicar románticas dedicatorias a su pareja, con la sumatoria de sus meses juntos.

La dedicatoria de Paul Vásquez a su esposa

"Feliz 7, mi vida. 145 meses. Eres mi estrella que busco en mis sueños para seguir luchando", escribió "El Flaco" en un post de Instagram, donde incluyó una imagen de Giovanna sonriente, sentada en una silla bajo el cielo nocturno.

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El humorista cerró su mensaje con expresiones de cariño y augurios de un largo futuro con Giovanna. "Te amo, mi cosita hermosa. ¡Vamos por más, te amo con la misma pureza de siempre!", finalizó.

Recordemos que el romance de Vásquez y Sepúlveda empezó mucho tiempo antes de su matrimonio, que se celebró cuando llevaban doce años de relación.

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