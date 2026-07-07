"Que alguien me explique": El asombro de Vale Roth al comparar su actual embarazo con los anteriores

07 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Cuando lleva unos cuatro meses de gestación, Valentina Roth está sorprendida por cómo creció su pancita de un momento a otro.

La influencer y su esposo Miguel de la Fuente están en espera de su tercer bebé, el hermanito menor de las pequeñas Antonia, de 3 años y Martina, de 1. Pero la bailarina siente una gran diferencia con sus primeros dos embarazos.

La sorpresa de Valentina Roth por su panza

"Impresionante cómo me canso más rápido ahora. Porque, ya les dije, son dos corazones y como que no sé, me fatigo más rápido y me falta el aire más rápido", expresó Vale Roth en un video en Instagram, donde se la vio caminar con cierto esfuerzo.

"No aguanto nada, no me pasa nada, pero sí me canso mucho más rápido. El aire me falta", afirmó minutos después de compartir otro par de historias en las que expresó su incredulidad por la transformación de su guata.

Instagram @valeroth28

En sus registros, Roth levantó su polera para dejar expuesto su abultado abdomen. "Según yo, este pequeño está completamente estirado en mi guata. ¡Jajaja! ¿Cómo es posible esta panza?", escribió sobre una de las imágenes.

En otro video, la exgimnasta afirmó que con los embarazos de las niñas su vientre se abultó de esa manera cuando ya sumaba unos 6 meses de espera. "Que alguien me explique cómo de un día para otro me salió esta guata", se le escuchó decir con asombro.

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