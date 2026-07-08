Vale Roth sorprende con foto de su infancia: Destacan gran parecido con sus hijas
Durante el martes, Valentina Roth compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que causó revuelo entre sus seguidores por una sorprendente razón.
La bailarina recibió desde los baúles y álbumes más preciados de su madre una foto de su infancia, en la que aparece junto a su hermana.
"Miren la foto que me manda mi mami, con mi hermanita de la mano y que la censuré para evitar una put...", escribió Roth.
Destacan parecido de Vale Roth con sus hijas
Si bien varias personas comenzaron a festinar por la ternura que generaba verla tan pequeña y lista para ir al colegio, muchos destacaron el gran parecido que tiene con sus hijas Martina y Antonia.
"Iguales tú con la Anto y la Marti", "Es ver a la Anto", "Son iguales a ti ambas", "La Martina es igual a ti", "Eres igual con la Anto y Martina", fueron algunos de los comentarios.
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