Vale Roth sorprende con foto de su infancia: Destacan gran parecido con sus hijas

08 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Durante el martes, Valentina Roth compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que causó revuelo entre sus seguidores por una sorprendente razón.

La bailarina recibió desde los baúles y álbumes más preciados de su madre una foto de su infancia, en la que aparece junto a su hermana.

"Miren la foto que me manda mi mami, con mi hermanita de la mano y que la censuré para evitar una put...", escribió Roth.

Destacan parecido de Vale Roth con sus hijas

Si bien varias personas comenzaron a festinar por la ternura que generaba verla tan pequeña y lista para ir al colegio, muchos destacaron el gran parecido que tiene con sus hijas Martina y Antonia.

"Iguales tú con la Anto y la Marti", "Es ver a la Anto", "Son iguales a ti ambas", "La Martina es igual a ti", "Eres igual con la Anto y Martina", fueron algunos de los comentarios.

Instagram @valeroth28

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